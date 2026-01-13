مصدر: إرجاء تطبيق تعريفة أتوبيسات العاصمة الإدارية مؤقتًا

قال مصدر بشركة "أكتا" للنقل الجماعي، إنه تم إرجاء تطبيق تعريفة على أتوبيسات الركوب داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، إن الإرجاء في عملية التطبيق مؤقت، لافتًا إلى أن فكرة تحصيل تذكرة مقابل نقل المواطنين داخل العاصمة قائمة ولم يتم إلغائها.

وأشار المصدر، إلى أن الإرجاء يأتي نتيجة ترتيبات خاصة بالشركة، متوقعًا أن يتم إعلان التعريفة قريبًا لبدء العمل بها.

