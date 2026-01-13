إعلان

مصدر: إرجاء تطبيق تعريفة أتوبيسات العاصمة الإدارية مؤقتًا

كتب : محمد نصار

01:33 م 13/01/2026

شركة أكتا للنقل الجماعي

قال مصدر بشركة "أكتا" للنقل الجماعي، إنه تم إرجاء تطبيق تعريفة على أتوبيسات الركوب داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، إن الإرجاء في عملية التطبيق مؤقت، لافتًا إلى أن فكرة تحصيل تذكرة مقابل نقل المواطنين داخل العاصمة قائمة ولم يتم إلغائها.

وأشار المصدر، إلى أن الإرجاء يأتي نتيجة ترتيبات خاصة بالشركة، متوقعًا أن يتم إعلان التعريفة قريبًا لبدء العمل بها.

شركة أكتا للنقل الجماعي

