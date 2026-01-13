محافظ القاهرة: بدء تلقي عروض إنشاء أول مأوى للكلاب الضالة

أعلن د. إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بدء التنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية في استقبال العروض الفنية والمالية للشركات المتخصصة في مجال المقاولات لمدة أسبوع، لإنشاء مبنى شلتر ليكون مأوى للكلاب الضالة لتحصينهم وتطعيمهم داخل تلك المنشأة.

وأشار محافظ القاهرة، في بيان اليوم، إلى أن هذا المشروع الذي تم إقراره حرصًا على أمن وسلامة المواطنين، سيُقام على الأرض التي تم تخصيصها له بشرق الأوتوستراد وفق الشروط والمواصفات والرسومات الهندسية والإنشائية المعلن عنها بإدارة التعاقدات بالإدارة المركزية للشئون المالية والإيرادات بالمحافظة.

اقرأ أيضًا:

شديد البرودة وشبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

اليوم.. مدبولي يحضر احتفالية "سكن لكل المصريين.. 10 سنوات من الإنجاز"

الليلة الختامية لمولد السيدة زينب.. حلقات الذكر والتواشيح تجذب الزوار اليوم