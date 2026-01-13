إعلان

محافظ القاهرة: بدء تلقي عروض إنشاء أول مأوى للكلاب الضالة

كتب : محمد نصار

01:39 م 13/01/2026

الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة

أعلن د. إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بدء التنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية في استقبال العروض الفنية والمالية للشركات المتخصصة في مجال المقاولات لمدة أسبوع، لإنشاء مبنى شلتر ليكون مأوى للكلاب الضالة لتحصينهم وتطعيمهم داخل تلك المنشأة.

وأشار محافظ القاهرة، في بيان اليوم، إلى أن هذا المشروع الذي تم إقراره حرصًا على أمن وسلامة المواطنين، سيُقام على الأرض التي تم تخصيصها له بشرق الأوتوستراد وفق الشروط والمواصفات والرسومات الهندسية والإنشائية المعلن عنها بإدارة التعاقدات بالإدارة المركزية للشئون المالية والإيرادات بالمحافظة.

