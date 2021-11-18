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رئيس"القناة للكهرباء": ارتفاع مديونيات القطاعين السياحي والصناعي لـ7.5 مليار جنيه

04:00 ص الخميس 18 نوفمبر 2021
رئيس"القناة للكهرباء": ارتفاع مديونيات القطاعين السياحي والصناعي لـ7.5 مليار جنيه

الكهرباء

كتب- محمد صلاح:

قال المهندس محمد السيد، رئيس شركة "القناة لتوزيع الكهرباء"، إن مديونيات القطاع السياحي بمحافظات جنوب وشمال سيناء والبحر الأحمر، ارتفعت إلى 6 مليارات جنيه مقارنة بٱخر إحصائية تم إعدادها في فبراير الماضي.

وأشار السيد إلى أنه على الرغم من إصدار رئيس الوزراء قرارًا بجدولة مستحقات الفنادق والقرى السياحية؛ فإنها لا تقوم بسداد المبالغ المستحقة عليها منذ واقعة سقوط الطائرة الروسية في عام ٢٠١٥، وكذلك انتشار فيروس كورونا.

ونوه رئيس شركة "القناة لتوزيع الكهرباء"، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الأربعاء، بأن الشركة قدمت العديد من التسهيلات على المستثمرين وملاك القرى السياحية والفنادق، إلا أنهم للأسف لم يلتزموا بسداد المطلوب منهم رغم قرار رئيس مجلس الوزراء بتقسيط وجدولة المديونية على ٣٦ شهرًا، علمًا بأنه تواصل معهم وأبلغهم، أيضًا، بسداد وجدولة المديونية على مدار ٤٨ شهرًا؛ تسهيلًا عليهم، إلا أنهم لم يلتزموا كذلك بمبادرة الشركة لتسوية الأوضاع.

وأكد السيد أن الشركة أطلقت العديد من المبادرات؛ في مقدمتها خصم 10% من إجمالي المبلغ على أية قرية سياحية أو فندق يقوم بسداد المديونية بالكامل "كاش"، مشيرًا إلى أنه قدم مقترحًا في وقت سابق تضمن خفض فائدة البنك المركزي التي تم تحديدها عند 15% في وقت سابق، إلا أنها انخفضت حاليًّا.

وأوضح رئيس شركة "القناة لتوزيع الكهرباء" أن القطاع الصناعي التابع للشركة بمناطق العاشر من رمضان والعين السخنة والعبور لديها مديونيات أكثر من مليار ونصف جنيه.

الكهرباء محمد السيد شركة القناة لتوزيع الكهرباء شمال سيناء مديونيات القطاعين السياحي

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