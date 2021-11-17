"العربية للتصنيع" تبحث مع سفير بلغاريا الشراكة والتصنيع المشترك

كتب- محمد سامي:

استقبل الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع, اليوم الأربعاء، ديان أنجيلوف كاتراتشيف، سفير جمهورية بلغاريا لدى القاهرة، يرافقه كل من الملحق العسكري والمستشار التجاري بالسفارة.

وعرض اللقاء رؤية "العربية للتصنيع" بشأن تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا, وبحث سبل تعزيز الشراكة مع كبرى الشركات البلغارية في العديد من مجالات الصناعة الدفاعية والمدنية؛ بما في ذلك تدريب وتأهيل الكوادر البشرية من خلال أكاديمية التدريب بالهيئة العربية للتصنيع.

وأكد التراس أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي لتوطين التكنولوجيا بالتعاون مع الخبرات العالمية، مشيرًا إلى أهمية استثمار عمق وقوة العلاقات بين البلدين؛ من خلال اللجنة المصرية- البلغارية, وكيفية الاستفادة منها لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في مجالات التصنيع المختلفة.

وأضاف رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن الهيئة العربية للتصنيع تتطلع لتعزيز التعاون المشترك مع كبريات الشركات البلغارية؛ لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة في الصناعة المحلية، لافتًا إلى بحث زيادة الفرص التنافسية لتسويق الإنتاج المشترك في السوق المصرية والإفريقية والعربية.

وأكد كاتراتشيف أن النجاحات التي حققتها مصر مؤخرًا في كل المجالات, جذبت أنظار الشركات العالمية العملاقة؛ ومنها البلغارية، لتعزيز التعاون المشترك في ظل تحسن مناخ الاستثمار والاستقرار الأمني والاقتصادي الذي تتمتع به مصر حاليًّا، مشيدًا بالعاصمة الإدارية وحجم الإنجازات والمشروعات القومية التي تشهدها برئاسة الرئيس السيسي.

وأشاد كاتراتشيف بالإمكانات التصنيعية والفنية للهيئة وثراء وتنوع منتجاتها الدفاعية والمدنية؛ وهو ما يشجع كبرى الشركات البلغارية على عقد الشراكات مع "العربية للتصنيع"؛ لتعميق التصنيع في المجالات ذات الاهتمام المشترك, لافتًا إلى اهتمام كبار المسؤولين البلغاريين بحضور معرض مصر الدولي للدفاع والأمن "إيدكس 2021" في دورته الثانية بالقاهرة، وعقد مباحثات مشتركة مع "العربية للتصنيع" لتعزيز أوجه التعاون في مجال الصناعات الدفاعية.