حدث ليلاً| حريق يلتهم 4 سيارات بمعرض بالدقهلية.. إسرائيل تستهدف جنوب دمشق بصاروخين من الجولان

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

حريق يلتهم 4 سيارات في معرض بالدقهلية (صور)

اندلع حريق اليوم الأربعاء داخل معرض سيارات بقرية برقين التابعة لمركز السنبلاوين في محافظة الدقهلية، ما أسفر عن اشتعال 4 سيارات، بينما أصيب شخصين أثناء معاونة قوات الإطفاء في السيطرة على الحريق. وقد نقلا إلى مستشفى السنبلاوين العام للعلاج.

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سوريا: إسرائيل تستهدف جنوب دمشق بصاروخين أطلقا من هضبة الجولان

قالت وكالة الأنباء السورية إن الجيش الإسرائيلي أطلق صاروخين من اتجاه الجولان استهدفا مناطق في جنوب العاصمة دمشق.

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إخلاء سبيل دكتور بـ"إعلام القاهرة" في اتهامه بنشر أخبار كاذبة

قال المحامي محمد حلمي، دفاع الدكتور أيمن منصور ندا، رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة أخلت جهات التحقيق سبيله بضمان محل إقامته.

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الهند تطالب باكستان أمام مجلس الأمن بإخلاء مناطق في جامو وكشمير

طالبت البعثة الهندية لدى الأمم المتحدة، الثلاثاء، باكستان بإخلاء كافة المناطق التي ذكرت أنها تحتلها بطريقة غير مشروعة في ولايتي جامو وكشمير.

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"القبس": الكويت لن تجدد إقامة من يشتبه في انتمائهم لحزب الله

كشف مصدر أمني كويتي أن من يشتبه في انتمائهم لحزب الله اللبناني، لن يتم تجديد إقاماتهم، وسيطلب منهم مغادرة البلاد مع عائلاتهم فور انتهاء إقاماتهم.

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داعش يتبنى هجمات إرهابية في أوغندا

أعلن تنظيم داعش الإرهابي، الثلاثاء، مسؤوليته عن تفجيرات انتحارية استهدفت قلب العاصمة الأوغندية كامبالا، أحدهما بالقرب من مبنى البرلمان والأخران بالقرب من مركز الشرطة الرئيسي، وأسفرت عن مقتل ستة أشخاص على الأقل، وإصابة 33 آخرين.

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بايدن: أجريت اجتماعًا "جيدًا" مع الرئيس الصيني

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، أن سياسة بلاده تجاه تايوان لن تتغير وهي موضع خلاف مع بكين، حسبما ذكرت العربية.

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"رويترز": اتفاقية محتملة بين فرنسا وإيطاليا ستغير ميزان القوى في أوروبا

تستعد فرنسا وإيطاليا لتوقيع معاهدة الأسبوع المقبل، تهدف لتغيير ميزان القوى في أوروبا بعد مغادرة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لمنصبها الذي ظلت به لنحو 16 عامًا.

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خالد صديق: مصر خالية من المناطق غير الآمنة في نهاية 2021

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضارية، اليوم، إنه يتم الإعلان عن انتهاء مصر من المناطق غير الآمنة في نهاية عام 2021.

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وزير الاتصالات: إضافة حزم جديدة من خدمات بوابة مصر الرقمية بنهاية العام

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن بوابة مصر الرقمية أطلقت بشكل تجريبي منذ أشهر، وجارٍ زيادة عدد الخدمات على البوابة، مضيفًا: "لما أطلقناها كانت بحوالي 32 خدمة، لكنّها تتجاوز اليوم 90 خدمة، وقبل نهاية هذا العام ستتم إضافة حزم جديدة من الخدمات".

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الرئيس التونسي يبحث نتائج الحوار بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل

بحث الرئيس التونسي قيس سعيد ،اليوم الثلاثاء، نتائج جلسة الحوار الأولى بين الحكومة والمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة أمينه العام نور الدين الطبوبي.

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الأزهر يدين حادث ليفربول.. ويؤكد تضامنه مع المملكة المتحدة

أعرب الأزهر الشريف عن إدانته للحادث الإرهابي الذي وقع بمدينة ليفربول بالمملكة المتحدة، إثر انفجار سيارة كانت تُقِلُّ منفذ الحادث أمام مستشفى بمدينة ليفربول.

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التنمية الحضارية: تطوير القاهرة التاريخية "علشان الناس تشم ريحة التاريخ"

قال المهندس خالد صديق، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية، إنه جارى إعادة تأهيل القصور المتواجدة في منطقة القاهرة التاريخية، ونقوم بترسيخ الطابع الإسلامي فيها.

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رئيس وزراء إسرائيل ووزير دفاعه: سنتعامل مع إيران بمُفردنا إذا لزم الأمر

أعلن مسؤولون إسرائيليون أن إسرائيل مُستعدة للعمل بمفردها إذا لزم الأمر ضد إيران، داعين القوى العالمية إلى اتخاذ إجراءات ضد إيران، قبل الاستئناف المُقرر للمُحادثات النووية في فيينا في وقت لاحق هذا الشهر.

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