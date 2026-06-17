حققت خدمة "ماسبيرو موسيقي" تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما تصدرت قائمة الأكثر تداولًا على موقع "إكس"، متجاوزة عددًا من الأسماء والموضوعات البارزة، من بينها النجم العالمي ليونيل ميسي.

ماسبيرو موسيقي: المركز الأول على منصة إكس

جاء تصدر "ماسبيرو موسيقي" لقائمة الموضوعات الأكثر تداولًا عقب إعلان الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، عن خطة لإطلاق الخدمة الجديدة، تمهيدًا لتدشين قناة تليفزيونية متخصصة تحمل الاسم ذاته.

المسلماني: قناة جديدة لتقديم روائع الغناء والموسيقى

قال أحمد المسلماني، إن ماسبيرو يقدم خدماته الثقافية عبر عدد من المنصات، من بينها الإذاعة الثقافية وقناة النيل الثقافية، مشيرًا إلى أن المشروع الجديد يأتي على غرار إذاعة الأغاني، بهدف تقديم روائع الغناء والموسيقى عبر شاشة التليفزيون.

وأوضح أن القناة الجديدة تستهدف تحقيق التكامل بين الخدمة الإذاعية والتليفزيونية، وإتاحة المحتوى الغنائي الراقي لجمهور أوسع.

رئيس الوطنية للإعلام: نمتلك تراثًا فنيًا ضخمًا

أضاف أن ماسبيرو يمتلك رصيدًا كبيرًا من الأغاني والأعمال الفنية المتميزة في الإذاعة والتليفزيون، مؤكدًا أن هذا التراث يستحق تقديمه بصورة تواكب تطلعات الجمهور وتحافظ على قيمته الفنية.

المسلماني: هناك تهديد للذوق العام

أشار رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إلى أن انتشار بعض الأعمال الفنية الضعيفة على عدد من المنصات والشاشات يمثل تحديًا حقيقيًا للذوق العام، لافتًا إلى أن الترويج لمحتوى يفتقر إلى الجودة الفنية قد يؤثر على القيم الجمالية والثقافية للمجتمع.

رئيس الوطنية للإعلام: نسعى لتقديم الإبداع الراقي

أكد "المسلماني"، أن إطلاق "ماسبيرو موسيقي" يأتي بهدف تقديم الفنون الجميلة والإبداع الراقي، والحفاظ على الهوية الثقافية المصرية، ومواجهة ما وصفه بموجات الإسفاف الفني المنتشرة عبر بعض المنصات الرقمية.

المسلماني: الإعلان عن تفاصيل المشروع قريبًا

أكد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، على أن خدمة "ماسبيرو موسيقي" تمثل المعادل التليفزيوني لإذاعة الأغاني، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل المشروع وخطة إطلاقه خلال الفترة المقبلة.