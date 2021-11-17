بايدن: أجريت اجتماعًا "جيدًا" مع الرئيس الصيني

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، أن سياسة بلاده تجاه تايوان لن تتغير وهي موضع خلاف مع بكين، حسبما ذكرت العربية.

ووصف بايدن في تصريح له مساء الثلاثاء، اجتماعه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، بأنه "جيد وطيبًا"، مشيرًا إلى أنه أبلغه بدعم بلاده لتايوان.

وذكر أن الطرفين اتفقا على إطلاق عمل مشترك في إطار عدد كبير من القضايا، موضحًا أنهما اتفقا على تشكيل 4 فرق من أشخاص للعمل المشترك حول عدد من القضايا مضيفًا: "سيكون بإمكاني الكشف عن المزيد خلال الأسبوعين المقبلين".

وتشهد العلاقات الأمريكية الصينية توترا مستمرا، تصاعد في السنوات الماضية على خلفية قضايا عدة على رأسها جائحة كورونا، وهونج كونج، وخلافات تجارية، وأزمة تايوان، وملف حقوق الإنسان في الأراضي الصينية.