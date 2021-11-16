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الأزهر يدين حادث ليفربول.. ويؤكد تضامنه مع المملكة المتحدة

11:37 م الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
الأزهر يدين حادث ليفربول.. ويؤكد تضامنه مع المملكة المتحدة

الأزهر الشريف

كتب - محمود مصطفى:

أعرب الأزهر الشريف عن إدانته للحادث الإرهابي الذي وقع بمدينة ليفربول بالمملكة المتحدة، إثر انفجار سيارة كانت تُقِلُّ منفذ الحادث أمام مستشفى بمدينة ليفربول.

وأكد الأزهر في بيان، الثلاثاء، تضامنه الكامل مع المملكة المتحدة في مواجهة كل أشكال التطرف والعنف والإرهاب، مشددا على ضرورة التكاتف الدولي لمواجهة الإرهاب.

الأزهر الشريف الحادث الإرهابي المملكة المتحدة مدينة ليفربول

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