"رويترز": اتفاقية محتملة بين فرنسا وإيطاليا ستغير ميزان القوى في أوروبا

وكالات

تستعد فرنسا وإيطاليا لتوقيع معاهدة الأسبوع المقبل، تهدف لتغيير ميزان القوى في أوروبا بعد مغادرة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لمنصبها الذي ظلت به لنحو 16 عامًا.

وتهدف الاتفاقية المحتملة إلى ستعزز التعاون بين البلدين في مجالات تشمل الاقتصاد والتجارة والسياحة والثقافة.

وذكر مصدر إيطالي مطلع على المناقشات، لوكالة "رويترز" إن رئيس وزراء إيطاليا ماريو دراجي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيوقعان الاتفاقية الأسبوع المقبل.

طرح المشروع لأول مرة في عام 2018 في عهد رئيس الوزراء الإيطالي السابق باولو جينتيلوني، لكن العلاقات بين روما وباريس تدهورت بعد أن تولت حكومة تتألف من حزب "الرابطة" اليميني وحركة "خمس نجوم" السلطة خلفا لجينتيلوني.

وعادت العلاقات بين البلدين على نحو كامل في عهد رئيس الوزراء الحالي دراجي الذي يشتد حرصه هو وماكرون على العمل جنبا إلى جنب لتشكيل السياسة الأوروبية بعد سنوات من الخلافات المريرة بين البلدين.