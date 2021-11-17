داعش يتبنى هجمات إرهابية في أوغندا

كمبالا - (د ب ا)

أعلن تنظيم داعش الإرهابي، الثلاثاء، مسؤوليته عن تفجيرات انتحارية استهدفت قلب العاصمة الأوغندية كامبالا، أحدهما بالقرب من مبنى البرلمان والأخران بالقرب من مركز الشرطة الرئيسي، وأسفرت عن مقتل ستة أشخاص على الأقل، وإصابة 33 آخرين.

قبل تبنى داعش الحادث، قال المتحدث باسم الشرطة فريد انانجا إن من بين القتلى الانتحاريين، الذين يعتقد أنهم ينتمون للقوات الديمقراطية المتحالفة، وهى منظمة إسلامية متشددة.

وكانت الحكومة الأمريكية قد صنفت في مارس الماضي القوات الديمقراطية المتحالفة كمنظمة إرهابية أجنبية، ووصفتها بأنها ذراع لتنظيم "داعش".

ووقع الانفجار الأول الساعة العاشرة وثلاث دقائق صباحا (0703 بتوقيت جرينتش) بالقرب من مركز الشرطة الرئيسي في كامبالا. وأظهرت صور كاميرات المراقبة رجل يحمل حقبية ظهر وهو يفجر العبوة الناسفة.

وبعد ثلاث دقائق، فجر انتحاريان آخران متفجرات بالقرب من البرلمان.