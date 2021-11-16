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التعليم": فوز طالب بالمركز السادس عالميًا بالمسابقة الدولية فى مجال مايكروسوفت

02:20 م الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
التعليم": فوز طالب بالمركز السادس عالميًا بالمسابقة الدولية فى مجال مايكروسوفت

طارق شوقي وزير التربية والتعليم

كتب – أسامة علي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن فوز الطالب محمود طلعت الخشت بمدرسة فوة الثانوية بنين التابعة لإدارة فوة التعليمية بمحافظة كفر الشيخ، بالمركز السادس عالميًا فى المسابقة الدولية في مجال تطبيقات برامج مايكروسوفت"Championship MOS World".

وأشارت الوزارة، بحسب بيان صحفي. إلي أنه تم تنظيم هذه المسابقة مع شركة Certiport Egypt والتى تعتبر المسابقة الأولى عالميًا فى مجال تطبيقات برامج مايكروسوفت؛ وذلك إيمانًا بالدور الذي تقوم به الوزارة فى إثراء ونشر ثقافة التحول الرقمى وتنمية مهارات الطلاب التكنولوجيه وتعزيز قدرتهم على الإبداع.

وجدير بالذكر أن الوزارة قامت بتنظيم مسابقه محلية اشترك بها مايقرب من (٤٠٠٠) طالب، كما تم تدريب واختبار حوالى (٢٠٠٠) طالب، وتمت التصفيات المحلية على مستوى المديريات، وتم اختيار (١٠٠) طالب، وقد تم هذا من خلال استضافة الطلاب لمدة ثلاثة أيام بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، وقد تم عمل اختبارات لهم؛ لاختيار أفضل الطلاب.

وقد تم اختيار (٥) طلاب ليمثلوا جمهورية مصر العربية فى هذه المسابقة الدولية لأول مرة، وتم اشتراك الطلاب فى الاختبارات الدولية بمنافسة أكثر من ٣٠ دولة، واشتراك أكثر من ١٦٠ طالب على مستوى العالم.

وزارة التربية والتعليم فوز طالب مسابقة مجال مايكروسوفت محمود طلعت الخشت

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