لمكافحة الحشرات والناموس.. جهاز العاشر من رمضان يعلن جدول لرش الأحياء

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن جهاز العاشر من رمضان، جدول رش الأحياء بالمدينة لمواجهة الحشرات والناموس، حيث سيتم رش 6 أحياء يوميًا ولمدة أسبوع، بدء من يوم السبت المقبل الموافق 20 نوفمبر، وحتى يوم الجمعة الموافق 26 نوفمبر الحالي.

وكان المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، يرافقه مسئولو الجهاز، تفقد الأعمال الجاري تنفيذها بموقع المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لمنخفضي الدخل بمنطقة "حى الأندلس " بالمدينة، حيث تشمل أعمال الزراعة وتنسيق الموقع العام، وذلك فى ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالاهتمام بجودة الأعمال الجاري تنفيذها بكافة المدن الجديدة.

و جدير بالذكر، أن منطقة الأندلس بمدينة العاشر من رمضان تضم 11380 وحدة سكنية بمبادرة الرئيس" سكن لكل المصريين - محور منخفضي الدخل"، كما تضم المنطقة عددا من المباني الخدمية التي تم وجارٍ تنفيذها لخدمة المستفيدين من الوحدات السكنية.