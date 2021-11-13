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الطقس.. سيول بقرية أولاد يحيى في محافظة سوهاج - صور

01:12 م السبت 13 نوفمبر 2021
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كتب- محمد نصار:

نشرت صفحة الهيئة العامة للأرصاد الجوية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مجموعة من الصور لتأثيرات الأمطار الغزيرة والسيول.

وعلقت الهيئة، على الصور قائلة: "سيول بقرية أولاد يحيى بمحافظة سوهاج على الظهير الصحراوي لسلاسل جبال البحر الأحمر".

وتتعرض مجموعة من المناطق منها أسوان وسلاسل جبال البحر الأحمر لموجة من الأمطار الغزيرة والرعدية التي تصل حد السيول في بعض المناطق.

سوهاج الطقس سيول قرية أولاد يحيى

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