طلاب وحملة ماجستير ودكتوراه.. مكافحة الإدمان: 500 متطوع جديد تحت شعار "قوتنا في شبابنا"

كتب- أسامة علي:

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، حفل بالتعاون مع معهد إعداد القادة بحلوان لاستقبال 500 متطوع جديد بمقر المعهد من الشباب والفتيات بالجامعات والمعاهد العليا في القاهرة والجيزة تحت شعار "قوتنا في شبابنا" منهم حملة الدكتوراة والماجستير من إجمالي 1600 شاب وفتاة تقدمو للانضمام ضمن متطوعي الصندوق، وتم عقد مقابلات لهم واختيار من اجتازوا اختبارات التطوع ممن لديهم القدرة على التواصل والعمل الجماعي، وأيضًا العمل الميداني ومن لديهم المواهب المختلفة لاستثمارها في تنفيذ برامج التوعية، ليصل عدد المتطوعين لدى الصندوق حاليًا إلى ما يقرب من 31 ألف و500 متطوع على مستوى الجمهورية، بحضور الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القاده بحلوان

وحرص عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي على لقاء المتطوعين الجدد من الشباب والفتيات، مؤكدًا أهمية دورهم في تنفيذ الأنشطة والبرامج المختلفة للتوعية بأضرار تعاطي المخدرات من خلال أساليب ابتكارية وإبداعية تتماشى مع كل مرحلة عمرية من الفئات المستهدفة بهدف رفع الوعي للمشكلة المجتمعية، لاسيما مشكلة تعاطي وإدمان المواد المخدرة ضمن حملة "أنت أقوى من المخدرات" بين فئات المجتمع المختلفة.