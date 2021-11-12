الطقس في 48 ساعة.. تعرف على أبرز الظواهر الجوية ودرجات الحرارة خلال يومين

كتب- مينا غالي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ48 ساعة المقبلة، حيث يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

ويوم غدٍ الجمعة، تسود شبورة مائية من 5 إلى 7 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع سقوط أمطار خفيفة على المناطق الغربية (السلوم – مطروح- الضبعة)، على فترات متقطعة (30% تقريبًا)، وأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا، على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وأقصى جنوب الصعيد (حلايب- شلاتين- مرسى علم- أسوان- أبو سمبل) على فترات متقطعة (40- 50% تقريبًا).

ويوم السبت 13 نوفمبر، تسود شبورة مائية من 5 إلى 7 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، مع فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية (السلوم – مطروح) على فترات متقطعة (30% تقريبًا)، وأمطار خفيفة إلى متوسط تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وأقصى جنوب الصعيد (نويبع- سانت كاترين- الأقصر- أسوان- أبو سمبل) على فترات متقطعة 40 إلى 50% تقريبًا، وكذلك سقوط أمطار متوسطة إلى رعدية أحيانًا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر (حلايب- شلاتين- مرسى علم) على فترات متقطعة (60% تقريبًا) قد تصل إلى حد السيول على حلايب وشلاتين.

وينشر مصراوي بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة الأسبوع المقبل على النحو التالي: