30 يومًا.. إغلاق كلي لوصلة محور صفط العلوية فوق شارع السودان في اتجاه الدائري

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(مصراوي):

تعلن محافظة الجيزة قيام الشركة المنفذة للأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع محـور الفريـق كـمـال عـامر "محـور الزمـر سـابقًا" بالبدء في أعمـال تركيب الكمـر المعدني الخاص بمحور الفريق كمال عامر "محـور الزمر سابقًا" وتقاطعه مع محـور صفط اللبن تحديدًا بالوصلة الكائنة أعلى شارع السودان وقسم شرطة بولاق الدكرور والتي تخدم حركة المركبات القادمة من شارع ثروت في اتجاه الطريق الدائري عن طريق محور صفط اللبن.

وتنوه محافظة الجيزة أن الأمر يستلزم إجراء إغلاق كلي للوصلة الكائنة بمحور صفط اللبن أعلى شارع السودان المؤدية إلى الطريق الدائري لمدة (30) يومًا فقط ابتداء من الســاعة 12 صباح يوم الثلاثاء الموافق 2 نوفمبر وحتى 5 صباح يـوم الأربعاء، على أن تكون الأعمال ابتداء من الســاعة 1 صباحًا حتى الســاعة 6 صباحًا فقط من كل يوم طوال فترة الأعمال.

وأوضحت محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة أعدت التحويلـة المرورية الآتية:

1- حركة المركبات القادمة من شارع ثروت وترغب بالسير أعلى محور صفط اللبن في اتجاه الطريق الدائري ومناطق كرداسة تتبع المسار الآتي: "السير بإتجاه المنزل المؤدي إلى مناطق قسم شرطة بولاق الدكرور – مستشفى بولاق العام ومنطقة صفط اللبن من أسفل، المنزل الكائن بجوار مدخل الوصلة المطلوب غلقها، السير بعد نهاية المنزل يسارًا بشارع مصطفى مشرفة.

2- استكمال السير بامتداد شارع مصطفى مشرفة حتى بداية شارع التحرير الكائن أسفل محـور صفط اللبن، وصولًا حتى المطلـع المـؤدي إلـى محـور صفط اللبن من منطقة الشوربجي.

3- السير في اتجاه المطلع المؤدي إلى مناطق الطريق الدائري - كرداسة بعد تجاوز منطقة الإغلاق الكلي بسبب الأعمال المشار إليها.

كما تنوه محافظة الجيزة إلى أن المطلع الأخر لمحور صفط الذي يخدم حركة المركبات القادمة من شارع السودان وشارع التحرير يعمل بكامل طاقته على مدار اليوم ويمكن استخدامه بديلًا للوصلة المؤدية إلى الطريق الدائري أثناء فترة الأعمال والغلق الكلي المشار إليها.

وتشير محافظة الجيزة، إلى أن الإدارة العامو لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمه بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين.