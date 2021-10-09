القصير ومحافظ الغربية يتفقدان الأعمال الإنشائية لمركز الخدمات الزراعية بقرية نهطاي -صور

كتب- أحمد مسعد:

تفقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الأعمال الإنشائية الخاصة بمركز الخدمات الزراعية بقرية نهطاي بمركز زفتى، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس السيسي لتطوير الريف المصري وتحسين مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين.

وتقدم القصير بالتهنئة إلى الشعب المصري والقوات المسلحة المصرية الباسلة بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر العظيم، وإلى أبناء محافظة الغربية بمناسبة احتفال المحافظة بعيدها القومي،وتوجه بالشكر إلى كل القائمين والعاملين بالمشروع، وحثهم على سرعة الإنجاز، لأهمية هذه المبادرة ومشروعاتها لتحقيق التنمية الشاملة.

وأكد وزير الزراعة أن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس السيسي، وتنفذها الحكومة بتكلفة تزيد على ٧٠٠ مليار جنيه، ستغير وجه الحياة بالريف المصري، حيث تهدف في الأساس إلى تطوير وتنمية قرى الريف وتحسين مستوى الخدمات التي تقدم لأبنائه، ورفع العبء عن كاهلهم، خصوصًا في المناطق الأكثر احتياجًا للخدمات؛ بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة بالتجمعات الريفية والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد؛ لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية، والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي لهم.

وأوضح القصير أن مشروعات المبادرة تتم بسرعة متناهية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتًا إلى أن مراكز الخدمات الزراعية المتكاملة التي يتم تنفيذها حاليًّا، ذات طبيعة خاصة، لذلك تم فصلها عن مجمع الخدمات الحكومية؛ حيث ستشمل كل الخدمات الزراعية والبيطرية، وكل الخدمات التي يقدمها القطاع الزراعي، لتقديم خدمات متميزة ذات جودة عالية، ووقت غير مسبوق، للتيسير على المزارعين والمربين.

وقال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن مبادرة حياة كريمة، يتم تنفيذها بمحافظة الغربية في العديد من المجالات المختلفة، من زراعة وصحة وتعليم وشباب وغيره من الخدمات المختلفة التي تستهدف تنمية قرى الريف، وتقديم خدمات متميزة، لافتًا إلى أنه تتم المتابعة المستمرة للإنشاءات الخاصة بالمبادرة في القرى المستهدفة بالمحافظة، لسرعة إنجازها، بهدف رفع كفاء الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية بالقرى الأكثر احتياجًا على مستوى قرى ومراكز المحافظة .

وافتتح وزير الزراعة ومحافظ الغربية ورئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، فرعين مطورين للبنك؛ أحدهما بمدينة سمنود، والآخر بقرية أبو صير؛ بهدف تقديم خدمات متطورة متميزة للمزارعين والمربين والتيسير عليهم.