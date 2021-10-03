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ننشر صور تركيب أول عربة قطار على خط المونوريل بالعاصمة الإدارية

07:02 م الأحد 03 أكتوبر 2021
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كتب- يوسف عفيفي:

تستعد وزارة النقل، لبدء تشغيل خط مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة والذي يعد أحد أهم مشروعات النقل الحديثة.

وحصل "مصراوي" على أول صور لتركيب أول عربة قطار المونوريل الجديد الذي يربط العاصمة بالتجمع الخامس، أمام فندق الماسة بوابة رقم 7.

ويتم تنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية من قبل تحالف شركتي آلستوم العالمية وأوراسكوم للإنشاءات بأطوال 56 كم، شاملًا 22 محطة علوية هي "الاستاد – هشام بركات – نوري خطاب – الحي السابع – المنطقة الحرة – المشير طنطاوي – كايرو فيستيفال – الشويفات – المستشفى الجوي – حي النرجس – محمد نجيب – الجامعة الأمريكية – إعمار – ميدان النافورة – البروة – الدائري الأوسطي – محمد بن زايد – الدائري الإقليمي – فندق الماسة – حي الوزارات – العاصمة الإدارية".

وزارة النقل خط مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة مشروعات النقل

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