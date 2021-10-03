25 لجنة نوعية.. جبالي: لم نتلقَّ أي اعتراضات واقتراحات على تشكيل قوائم اللجان

كتب- نشأت علي:

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عدم تلقي أي اعتراضات أو اقتراحات على تشكيل قوائم اللجان النوعية للبرلمان والبالغ عددها 25 لجنة نوعية.

وكشف جبالي، أمام الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، قواعد انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية (الرئيس- الوكيلين- أمناء السر)؛ بحيث يترأس عملية الانتخاب أكبر الأعضاء سنًّا ويعاونه الأصغر سنًّا.

وطالب رئيس مجلس النواب أعضاءَ المجلس، لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية؛ بحيث يتم إجراء الانتخابات بحضور أغلبية أعضاء اللجنة (50%+ 1)، وعلى أن تتم الانتخابات لمدة ساعة.

ويتم الإعلان في الجلسة الختامية اليوم، التشكيل النهائي لهيئات مكاتب اللجان النوعية للبرلمان.