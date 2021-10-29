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من متوسطة إلى غزيرة.. التنبؤ بالفيضان يكشف حالة الأمطار في 3 أيام

11:53 م الجمعة 29 أكتوبر 2021
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(مصراوي):

قال مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الري والموارد المائية، إن نماذج التنبؤ بالطقس بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على جمهورية مصر العربية أظهرت حالة الفيضان والأمطار خلال الـ3 أيام مقبلة كالتالي:

الجمعة:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من السواحل الشمالية ومحافظة ممطروح.

السبت:

أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مطروح والسواحل الشمالية، تكون خفيفة إلى متوسطة على محافظات الوجه البحري والقاهرة وشمال سيناء.

الأحد:

أمطار من خفيفة إلى متوسطة على الوجه البحري وشمال الصعيد قد تصل إلى غزيرة على بعض المناطق.

وتشير النماذج إلى احتمال سقوط متوسطة إلى غزيرة يومي 30 و31 أكتوبر الجاري، على معظم المحافظات الشمالية، لذا يرجو توخي الحيطة والحذر واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن تلك الأمطار خلال الأيام المقبلة.

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