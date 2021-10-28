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منخفض حراري سطحي.. ارتفاع الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 32

10:44 ص الخميس 28 أكتوبر 2021
منخفض حراري سطحي.. ارتفاع الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 32

الطقس

كتب- محمد نصار:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ترتفع اليوم الخميس على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وأضافت الأرصاد، في بيان: من المتوقع أن تسجل القاهرة 32 درجة بسبب سيطرة منخفض حراري سطحي وعليه تسود أجواء حارة نهارا لطيف ليلا.

وأوضحت أنه تبقى فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الدلتا.

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الطقس منخفض حراري سطحي الأرصاد درجات الحرارة

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