منخفض حراري سطحي.. ارتفاع الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 32

كتب- محمد نصار:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ترتفع اليوم الخميس على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وأضافت الأرصاد، في بيان: من المتوقع أن تسجل القاهرة 32 درجة بسبب سيطرة منخفض حراري سطحي وعليه تسود أجواء حارة نهارا لطيف ليلا.

وأوضحت أنه تبقى فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الدلتا.