منخفض حراري سطحي.. ارتفاع الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 32
كتب- محمد نصار:
قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ترتفع اليوم الخميس على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.
وأضافت الأرصاد، في بيان: من المتوقع أن تسجل القاهرة 32 درجة بسبب سيطرة منخفض حراري سطحي وعليه تسود أجواء حارة نهارا لطيف ليلا.
وأوضحت أنه تبقى فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الدلتا.
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