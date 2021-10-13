عودة تدريجية حتى امتلاء المدرجات.. "رياضة النواب": الحضور الجماهيري يعيد الروح للرياضة المصرية

كتب- نشأت علي:

قال النائب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن عودة الجماهير إلى الملاعب، قرار مهم جدًّا، وتبنته اللجنة منذ انطلاق الفصل التشريعي الأول.

وأضاف حسين، في تصريحات أدلى بها إلى المحررين البرلمانيين، اليوم الأربعاء، إن ملف عودة الجماهير كان دائمًا على رأس أولويات عمل اللجنة، ولولا ظهور وباء كورونا لعادت الجماهير إلى المدرجات العام الماضي؛ خصوصًا أن اللجنة قد اتخذت خطوات كبيرة لعودتهم.

وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة أن سحر كرة القدم ومتعتها في وجود الجماهير في المدرجات، لافتًا إلى أن الأهم من قرار العودة هو العودة الآمنة؛ وهو ما يتطلب ضرورة الالتزام بالاشتراطات التي وضعتها النيابة في تجهيزات الاستادات لعودة الجماهير.

وشدد حسين على أهمية مراعاة ظروف كورونا، بما يوفر الأمن والسلامة لجميع أفراد المنظومة؛ بداية من الجماهير مرورًا باللاعبين والأجهزة الفنية والإداريين، مطالبًا بالكشف على الجماهير من أعراض كورونا من خلال جهاز قياس درجة الحرارة، أو النص على أن كل مَن سيدخل المدرجات يحمل شهادة التطعيم ضد "كورونا".

وأوضح رئيس لجنة الشباب أن قرار عودة الجماهير أسعد الكثير من المتابعين لكرة القدم، ولكن لا بد أن تكون العودة تدريجية؛ ليتم الوصول إلى امتلاء المدرجات مثل الدوريات الأوروبية.

كان رئيس رابطة الأندية المحترفة أعلن التوصل إلأى اتفاق مع وزارة الداخلية من أجل حضور الجماهير للمباريات في الموسم الجديد.

وأعلن رئيس رابطة الأندية، على هامش حفل إقامة قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد، أنه تمت الموافقة على حضور 1000 مشجع لكل فريق في المباراة، بحيث يكون الحضور من جماهير الفريقين لنحو ألفي شخص فقط، كخطوة مبدئية لعودة الجماهير من جديد.

وغابت الجماهير عن المدرجات في مصر منذ فترة طويلة؛ بسبب عدة أحداث متلاحقة؛ بدءًا من حادثة بورسعيد مرورًا بوباء كورونا.. وغيرهما من الأمور.