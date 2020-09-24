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مصدر بالإسكان يكشف مصير عقارات القرى المبنية قبل 2008 من قانون التصالح

07:26 م الخميس 24 سبتمبر 2020
مصدر بالإسكان يكشف مصير عقارات القرى المبنية قبل 2008 من قانون التصالح

مخالفات البناء

كتب- محمد عبدالناصر:

كشف مصدر مسؤول بوزارة الإسكان، عن موقف المباني التي تم تنفيذها في القرى قبل عام 2008 من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.

وقال المصدر، لمصراوي، الخميس، إن المباني في القرى قبل عام 2008 لا يوجد عليها أي تصالح فلا يشملها القانون، لأنه قبل صدور قانون البناء الموحد لم يشترط الحصول على ترخيص للبناء في القرى والمناطق الريفية.

وأكد المصدر، على أن المبنى إذا شهد أي زيادة في الأدوار بعد 2008 عليه تقديم طلب تصالح على هذه الأدوار وفقا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء.

كما شدد المصدر، على أن الحالات المخالفة قبل 2008 في المدن والمناطق المخططة وفق أحوزة عمرانية وخطوط تنظيم تخضع للتصالح.

مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء وزارة الإسكان

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