بدء التدريب المهني بـ 4 مراكز بالقوى العاملة في الإسكندرية

كتب يوسف عفيفي:

بدأت فعاليات التدريب المهني بمديرية القوى العاملة بالإسكندرية على مهن: الخياطة، والملابس الجاهزة في 4 ورش للتدريب بمراكز محرم بك والحضرة والرمل والهانوفيل، وعلى مهنة التبريد والتكيف بورشة تدريب مركز محرم بك.

وبحسب بيان وزارة القوى العاملة اليوم، من المقرر أن يبدأ الأسبوع المقبل التدريب على مهن الألوميتال بمركز تدريب الهانوفيل، وإصلاح وصيانة المحمول بمركز تدريب محرم بك.

وكان محمد سعفان وزير القوى العاملة، قد وجه مديريات القوي العاملة على مستوى 27 محافظة بوضع آلية منضبطة لاستئناف العملية التدريبية بكافة المراكز الثابتة والمتنقلة التابعة لها يراعي فيها الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وأعمال التعقيم والتطهير اليومي للأجهزة والمعدات وأماكن التدريب للحد من انتشار فيروس كورونا ، فضلاً عن تخفيض أعداد المتدربين بالورش والمراكز لما يقرب من 50% من سعتها التدريبية.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة باستئناف عمليات تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل والحد من البطالة مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا وتعقيم مراكز التدريب قبل وبعد انعقاد الورش التدريبية وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي بين المتدربين.

وفي نفس السياق، قال ياسر سعيد مدير المديرية، إنه يراعي في الاعتبار مع بدء عملية التدريب الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا، وتعقيم مراكز التدريب قبل وبعد انعقاد الورش التدريبية، وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي بين المتدربين، وقد تم توزيع الكمامات التي تنتجها مراكز التدريب المهني التابعة للقوى العاملة بالإسكندرية مجانا على المدربين والمتدربين قبل بداية الدورة التدريبية في جميع الورش.