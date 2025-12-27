وزير الكهرباء يبحث مع الجانب الصيني حلول تخزين الطاقة

واصل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مباحثاته مع كبرى الشركات الصينية العاملة في مجال الطاقة، وذلك خلال زيارته الحالية إلى جمهورية الصين الشعبية.

شملت الزيارة، جولة ميدانية داخل معامل اختبارات أنظمة بطاريات تخزين الطاقة التابعة لشركة "هواوي"، ومركز التطوير والبحث، وقاعة المعارض التكنولوجية المعنية بحلول الطاقة الذكية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بحضور لي شين الرئيس التنفيذي لمنطقة شمال أفريقيا، وبنجامين هو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر.

واطلع الوزير، خلال الجولة، على أحدث تكنولوجيات تخزين الطاقة، وأنظمة الدمج والتحكم والتشغيل، ودور الذكاء الاصطناعي في إدارة الطاقة ومنع الهدر والحد من الفقد الفني والتجاري، إلى جانب الحلول الرقمية الداعمة لتحسين جودة التغذية الكهربائية واستمرارية التيار.

وعقب الزيارة، عقد الدكتور محمود عصمت، اجتماعًا، مع مسئولي الشركة وفِرق التخطيط وإدارة المشروعات، لبحث تعزيز التعاون المشترك في مجالات حلول الطاقة الذكية، ومحطات تخزين الطاقة بتقنية البطاريات، وأنظمة التحكم والعدادات الذكية، وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتعظيم العوائد من مشروعات الطاقة المتجددة.

وأكد وزير الكهرباء، أن شركة "هواوي" تُعد شريكًا موثوقًا لقطاع الكهرباء، مشيرًا إلى وجود تعاون مشترك في مجالات الربط المعلوماتي وتطوير مراكز التحكم وتحسين جودة الخدمات الكهربائية، موضحًا أن التوسع في الطاقات المتجددة يتطلب دعم الشبكة القومية بأنظمة تخزين الطاقة لضمان الاستقرار واستمرارية التشغيل.

وأضاف أن الدولة اتخذت خطوات جادة لإعادة بناء البنية التحتية وتعزيز الإطار التشريعي الجاذب للاستثمار، مؤكدًا الحرص على تطبيق أحدث تكنولوجيات الاتصالات وأمن المعلومات والتحول الرقمي، والالتزام بمعايير الجودة والكفاءة لتحسين الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

اقرأ أيضًا:

بالتفاصيل.. الحسابات الفلكية تحدد موعد شهر رمضان 2026 في مصر

"تصل لحد الضباب".. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة تعيق الرؤية

عدد وأيام الإجازات الرسمية للعاملين في القطاع الخاص.. أبرزها المولد النبوي