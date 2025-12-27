عربية النواب: اعتراف إسرائيل بـ"صوماليلاند" سابقة خطيرة

كتب- نشأت علي:

أكد أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن الرفض المصري القاطع لأي اعتراف بإقليم "أرض الصومال" ككيان مستقل، يعكس ثوابت راسخة في السياسة الخارجية المصرية، تقوم على احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، محذرًا من أن مثل هذه الخطوات الأحادية تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.

وأوضح "محسب"، في بيان، أن أي اعتراف بإقليم انفصالي خارج إطار الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة يُعد انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي، ويفتح الباب أمام موجات جديدة من التفكك والصراعات المسلحة في واحدة من أكثر المناطق هشاشة على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن القرن الأفريقي يشهد بالفعل تحديات مركبة تتعلق بالإرهاب، والنزاعات الحدودية، وتهديد الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.

وأشار وكيل لجنة الشؤون العربية، إلى أن دعم وحدة الصومال لا ينفصل عن دعم استقرار الأمن القومي العربي والأفريقي، لافتًا إلى أن محاولات فرض كيانات موازية أو خلق أمر واقع جديد خارج إرادة الدولة الصومالية ومؤسساتها الشرعية، يهدد بإشعال صراعات داخلية ويقوض فرص بناء الدولة والتنمية المستدامة.

وأكد أن التحركات الإسرائيلية في هذا الاتجاه لا يمكن فصلها عن محاولات توسيع النفوذ في منطقة استراتيجية تطل على واحد من أهم الممرات الملاحية العالمية، محذرًا من أن زعزعة استقرار القرن الأفريقي ستنعكس سلبًا على أمن البحر الأحمر، وتؤثر بشكل مباشر على مصالح دول الإقليم، وفي مقدمتها مصر.

وشدد النائب على أن الموقف المصري، المتسق مع مواقف الصومال وتركيا وجيبوتي، يعكس إدراكًا عميقًا لخطورة المساس بمبدأ وحدة الدول، مؤكدًا أن احترام السيادة الوطنية يمثل حجر الزاوية في النظام الدولي، وأن أي تهاون في هذا المبدأ يفتح المجال أمام فوضى سياسية وأمنية تهدد السلم والأمن الدوليين، وأن مصر ستواصل دعمها الكامل لمؤسسات الدولة الصومالية ورفضها لأي مخططات تهدف إلى تفكيك الدول أو فرض حلول قسرية على دول وشعوب المنطقة.

اقرأ أيضًا:

بالتفاصيل.. الحسابات الفلكية تحدد موعد شهر رمضان 2026 في مصر





"تصل لحد الضباب".. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة تعيق الرؤية





عدد وأيام الإجازات الرسمية للعاملين في القطاع الخاص.. أبرزها المولد النبوي



