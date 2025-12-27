بحوزته حشيش وسلاح ناري.. المشدد 10 سنوات لصاحب معرض سيارات بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية بمعاقبة صاحب معرض سيارات بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، وألزمت المحكمة المتهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح ناري وذخيرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار ياسر أبو العينين بركات، والمستشار طارق محمد هريدي، وسكرتير المحكمة محمد البغدادي.

وتعود وقائع القضية رقم 9160 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان، عندما ورد بلاغ من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط متهم وبحوزته مواد مخدرة وسلاح ناري.

وتبين من التحريات أن المتهم "م.م.م"، صاحب معرض سيارات، كان متورطًا في الاتجار بالمواد المخدرة، حيث جرى ضبطه أثناء نزوله من سيارته ممسكًا بكيس بلاستيك يحتوي على 14 طربة حشيش.

وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على 8 طرب حشيش إضافية، وسلاح ناري وعدد من الذخيرة الخاصة به.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنتزه ثان، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.