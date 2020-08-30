مصدر بـ"الكهرباء": تلقينا 600 ألف طلب تركيب عدادات كودية بديلا عن الممارسات

كتب- محمد صلاح:

صرح مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، بأن المنصة الإلكترونية استقبلت حتى الأن 600 ألف طلب لتحويل العمل بنظام الممارسات لعدادات مسبقة الدفع، منوها إلى أنه تم تلقي أكثر من 4 آلاف استفسار والرد عليهم في فترة وجيزة.

وأشار المصدر، لمصراوي، الأحد، إلى أن شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية تواصل تركيب العدادات مسبقة الدفع للمواطنين الذين تصالحوا مع الأحياء في مخالفات البناء أو من حصل على تصاريح بناء وإنشاءات من الأحياء التابعة لهم لضمان صحة إجراءات المبنى.

وأكد المصدر، أنه حتى هذه اللحظة مازالت المنصة تتلقى طلبات المواطنين الراغبين في تركيب عدادات مؤقتة أو كودية، لافتا إلى أنه ربما يتطلب تركيب العدادات للمباني المخالفة والعشوائية جدية التصالح في هذه المخالفات إلا أن حتى الأن تعليمات وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لم تصدر بشأن الضوابط النهائية لبدء عمليات التركيب المرتقبة بدأها منذ أول أكتوبر المقبل بعد إغلاق باب التقدم في 15 سبتمبر المقبل.