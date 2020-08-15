وزير الدفاع: مصر ستظل وطنًا آمنًا بتضحيات أبنائه ووحدة نسيجهم الوطني

(مصراوي):

التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بعدد من الضباط المعينين لتولي الوظائف القيادية بالقوات المسلحة، بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

وبدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء مصر الذين فاضت أرواحهم من أجل حماية الوطن وصون مقدساته، ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، للقادة والضباط لتوليهم الوظائف القيادية بمستوياتها المختلفة، والتي تعتبر مسئولية كبرى وضعتها القيادة العامة للقوات المسلحة في أعناقهم من أجل أن تبقى راية الوطن عالية.

وأشار القائد العام إلى أهمية إعداد وتأهيل أجيال من قـادة وضباط القوات المسلحـة لتولي الوظائف القيادية في كافة مناصب الحياة العسكرية، والارتقاء بمستوياتهم العلمية والفكرية ليكونوا على دراية كاملة بكل ما يدور من أحداث إقليمية وعالمية وإنعكاساتها على الأمن القومى المصري.

وأكد الفريق أول محمد زكى أن مصر ستظل وطنًا آمنًا بتضحيات أبنائه ووحدة نسيجهم الوطني المتماسك، مشيرًا إلى أهمية نشر الوعي بمخاطر الحروب غير النمطية والمحاولات الخبيثة لزعزعة الاستقرار والعمليات الإجرامية الممنهجة التي تسعى إلى هدم الأوطان.

وأدار القائد العام حوارًا مع القادة والضباط استمع فيه لآرائهم واستفساراتهم وناقشهم في كل ما يدور بأذهانهم حول مختلف القضايا، وأوصى القائد العام القادة بضرورة التواصل مع المرؤسيين على كافة المستويات والاهتمام بدراسة العلوم العسكرية والجرأة في اتخاذ القرار، ومواصلة البحث والإطلاع فى مجالات المعرفة العسكرية والمدنية التي تعينهم على أداء مهامهم.