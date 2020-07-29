نقابة الأطباء: 608 أطباء من مصابي كورونا صرفوا الدعم المادي

كتب- أحمد جمعة:

سلم اتحاد المهن الطبية، الدعم المالي لـ608 أطباء أصيبوا بفيروس كورونا المستجد بإجمالي 12 مليونا و160 ألف جنيه منذ بداية الجائحة إلى الأن.

وأوضحت الدكتورة إيمان سلامة، مقررة اللجنة الاجتماعية بنقابة الأطباء، أنه يتم حالياً مراجعة طلبات الدعم المقدمة من 2520 طبيبا آخرين، وإرسالها للاتحاد تمهيدا للصرف بعد العيد.

وأضافت أنه جارٍ مراجعة طلبات الدعم من أسر الشهداء تمهيداً لإجراءات الصرف حيث تم استلام 15 طلب دعم وفي انتظار الطلبات الأخرى.

يأتي ذلك تنفيذا لقرار مجلس النقابة العامة بدعم الأطباء المصابين بفيروس كورونا بمبلغ 20 ألف جنيه تصرف من اتحاد المهن الطبية ودعم أسر الشهداء من الأطباء جراء الأصابة بالفيروس بمبلغ 100 ألف جنيه تصرف مناصفة من الاتحاد ونقابة الأطباء.