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بدء فعاليات مؤتمر إعلان الزيادات الجديدة في أسعار الكهرباء

10:19 ص الثلاثاء 09 يونيو 2020
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كتب- محمد صلاح:

بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفي للدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر ديوان عام الوزارة، للإعلان عن خطة إعادة هيكلة الأسعار الجديدة للعام المالى الجديد لشرائح الكهرباء لعام 2020/2021.

ومن المقرر الإعلان عن الزيادات الجديدة والتى سيتم تطبيقها بدءا من يوليو المقبل على أن يتم تحصيلها مع فاتورة أغسطس المقبل.

وكشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم أيضا الإعلان عن إنجازات قطاع الكهرباء خلال العام المالى السابق.

زيادة أسعار الكهرباء أسعار الكهرباء محمد شاكر وزير الكهرباء

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