عبر الفيديو كونفرانس.. توقيع بروتوكولَي تعاون بين "معلومات الوزراء" ومحافظتَي جنوب سيناء والشرقية

قال أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، خلال توقيعه بروتوكولي تعاون مع كل من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن البروتوكولين يتضمنان عدة مجالات؛ من أبرزها تعزيز بناء القدرات المحلية في المحافظات في ما يتعلق بمجال إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، وتقديم كل سبل الدعم الفني لإعداد وتطوير الخطط الخاصة بذلك.

وقَّع الجوهري بروتوكولي التعاون عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اليوم الثلاثاء؛ بهدف دعم العمل البحثي والفكري في مصر لخدمة متخذ القرار، فضلاً عن تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأضاف مساعد رئيس مجلس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أنه تم الاتفاق أيضاً على تبادل المعلومات وأفضل التطبيقات في المجالات الإدارية والفنية، والخبرات الاستشارية والعلمية؛ بهدف الاستفادة من خبرات كل طرف، لتحقيق قيمة مضافة للطرف الآخر، علاوةً على المشاركة في الفعاليات المختلفة على غرار المؤتمرات وورش العمل والمبادرات؛ وهو ما يسهم بشكل كبير في تحسين مخرجات العمل وتعزيز الأداء الحكومي.

وأشار الجوهري إلى أن المركز سيتولى تعزيز البنية التحتية التكنولوجية للمحافظتين عبر "توطين نظام الذاكرة المؤسسية" وتدريب العاملين بهما على التشغيل الفعلي له، وكيفية استخدامه، مشيرًا إلى أن نظام الذاكرة المؤسسية بمثابة النظام الحكومي المتخصص لإدارة موارد المؤسسات من قدرات وإمكانيات على مستوى تقني عالٍ؛ بما يساعد المؤسسة على تحويل البيانات إلى معرفة واستخلاص النتائج، ويسهم كذلك في التخطيط واتخاذ القرارات ورسم السياسات وتصحيح المسار، فضلاً عن تطوير أساليب العمل الإداري للمؤسسة من خلال تكامل الأعمال في التخطيط والتنفيذ والمتابعة، هذا بجانب ربط كل إدارات وقطاعات المحافظة بمواردها البشرية والمعلوماتية والتكنولوجية والإدارية؛ للمساعدة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية في المحافظة.

وأضاف مساعد رئيس مجلس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن منظومة الذاكرة المؤسسية تسعى أيضاً إلى بناء مخزون المعرفة في المحافظة وتعظيم الاستفادة منها، هذا إلى جانب توفير منظومة لإدارة وتوثيق جميع العلاقات الخارجية مع الجهات المختلفة التي تتعامل معها المؤسسة، بالإضافة إلى توفير عدد من الخدمات الإلكترونية للعاملين في المؤسسة بما يسمح لهم بالحوار والمناقشة والتعليم الذاتي والتراسل الإلكتروني.

وشدد الجوهري على أن حرص المركز على توقيع البروتوكولين يأتي من منطلق إيمانه بدوره في تفعيل مفهوم المشاركة والتعاون والتكامل مع مؤسسات الدولة المختلفة، من أجل تطوير أعمال وخدمات هذه المؤسسات، ورفع قدرتها على تحليل المعلومات ودعم القرار؛ بهدف تحقيق أفضل النتائج في أقل وقت ممكن.

جدير بالذكر أن محافظة جنوب سيناء تعد من أعرق محافظات مصر، باعتبارها مركزًا عالميًّا للسياحة بأنواعها، حيث تتسم بجميع المقومات المناخية والطبيعية والبرية والبحرية، الصالحة لكل أنواع السياحة، كما تعد محافظة الشرقية من أهم محافظات مصر تاريخياً، وقد أكسبتها ظروفها التاريخية وموقعها المهم مكانة فريدة على امتداد التاريخ القديم والحديث، حيث تضم المحافظة تراثًا حضاريًّا متنوعًا، وتزهو كذلك بالإمكانات السياحية المتعددة والتي تصلح كمنتجات ومقاصد سياحية.​