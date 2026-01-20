القليوبية تحسم الجدل.. تسريب "الإنجليزي" مزيف والتداول حقيقي

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلنت محافظة القليوبية، في بيان رسمي، نتائج التحقيقات العاجلة بشأن واقعة تداول امتحان مادة اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية، وذلك بناءً على تقرير اللجنة المشكلة من تفتيش المحافظة والشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم، لحسم الجدل المثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول الواقعة.

وأوضح البيان أن الأسئلة التي تم تداولها قبل بدء الامتحان للصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول 2025/2026، والتي زعم مروجوها أنها تخص الامتحان، تبين بعد الفحص أنها مختلفة تمامًا عن الامتحان الرسمي الذي أداه الطلاب.

في المقابل، أثبتت التحقيقات أن الصور التي تم تداولها بعد بدء الوقت الأصلي للامتحان مطابقة بالفعل للورقة الامتحانية، مما استدعى تحركًا فوريًا تجاه المسؤولين.

وأسفرت جهود اللجنة، التي كلفها المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بفحص الواقعة، عن تحديد اللجنة المسؤولة عن خروج الورقة، وتبين أنها تابعة لإدارة قها التعليمية.

وبناءً عليه، تقرر استبعاد رئيس اللجنة والمراقب الأول وإحالتهما فورًا إلى الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، تأكيدًا على مبدأ الشفافية ومواجهة أي تقصير يؤثر على تكافؤ الفرص.

