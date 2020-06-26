وزير السياحة ومحافظ مطروح يتفقدان استعدادات المنتجعات لاستقبال السياح (صور)

من الباب حتى الشاطئ.. وزير السياحة يتفقد عددًا من فنادق الساحل الشمالي

كتب- يوسف عفيفي:

توجه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إلى محافظة مطروح لمتابعة أعمال تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الوزارة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، في عدد من الفنادق والمنتجعات السياحية والمتاحف، تمهيدًا لاستئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر اعتبارًا من أول شهر يوليو المقبل.

صاحب الوزير خلال الجولة قرابة 30 من المراسلين الأجانب ووكالات الأنباء المحلية والعربية والدولية.

وتفقد صباح اليوم الجمعة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عددًا من المناطق السياحية بالمحافظة والتي تم تطويرها لتصبح أكثر جذبًا لاستقبال الزائرين والسائحين؛ منها مناطق شاطئ الغرام وحمامات كليوباترا والممشي السياحي.

وفي ‏منطقة شاطئ الغرام تفقد عددًا من الشاليهات الموجودة بها لمتابعة أعمال تنفيذ الإجراءات الوقائية والسلامة الصحية بها والاطمئنان على جاهزيتها، حيث تتضمن المنطقة العديد من الخدمات السياحية منها 16 شاليهًا ومطاعم وبرجولات ومحلات للخدمات السريعة (تيك أواي) وكافتيريات شاطئ، ومسرح مكشوف.

أما منطقة شاطئ كليوباترا فتم تطوير تمثال كليوباترا، والكافتيريات، ومنفذ بيع هدايا، بالإضافة إلى مسطحات خضراء وممشى بطول 200م وممشى زجاجي إلى داخل حمام كليوباترا الشهير.