أمين صندوق "الصحفيين" يعلن تعافيه من كورونا
كتب- مصراوي:
أعلن حسين الزناتي، أمين الصندوق بنقابة الصحفيين ورئيس تحرير مجلة علاء الدين بالأهرام تمام تعافيه من فيروس كورونا.
وقال الزناتي، في بيان، اليوم الخميس: الحمد لله أظهرت نتيجة المسحة الأخيرة اليوم أنها سلبية، وأنني تعافيت من الكورونا التي لازمتني منذ اكتشافها مع بداية هذا الشهر، واستمرت رحلة العلاج هذه الأسابيع قضيت فيها داخل المستشفى أكثر من أسبوعين.
وأضاف الزناتي، أنه لن ينسى طوال حياته، هذا الالتفاف الكبير من كل الزملاء والأصدقاء والأهل الذين تضرعوا إلى الله لشفائه، مشيراً إلى أنه واجه في منتصف العلاج أوقاتاً صعبة، وغلبة للفيروس على جسده، لكن إرادة الله التي أحاطتها دعوات كل المحبين له حفظته، وأعادت له الحياة من جديد.
وأكد أن الإصابة بكورونا تجربة صعبة ومؤلمة تستحق من الجميع أن يعتد كثيراً بتجنبها، وأن يأخذوا ذلك مأخذ الجد، وأن الإهمال في تجنبها باتخاذ كل الإجراءات الممكنة لا يساوي أبداً الإصابة بها.
وأشار الزناتي، إلى أنه سيعاود نشاطه وعمله من الأسبوع المقبل ويعود لممارسة دوره كأمين للصندوق بنقابة الصحفيين ورئاسة تحرير مجلة علاء الدين التي سيصدر عددها الجديد مع بداية يوليو، معرباً عن امتنانه مجدداً وتقديره وشكره لكل من وقف إلى جانبه، وكان معه بفعله وقلبه من كل الزملاء في رحلة العلاج.
وقال إن ما لمسه من مشاعر طيبة ودعوات مخلصة، وحب حقيقي من كل الزملاء الصحفيين في هذه التجربة، وطوال فترة مرضه تجعله باقياً على عهده بأن يكون دائماً في خدمتهم أينما كان موقعه، وأن هذه الخدمة الواجبة عليه هي شرف ما بعده شرف، وتاج فوق رأسه أن يقوم بها لزملاء يقدرون من يسعى لأن يكون مخلصاً معهم فيما يقدمه لهم.
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