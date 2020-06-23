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هل ستُفتح حضانات الأطفال في ظل القرارات الجديدة لرئيس الوزراء؟.. "التضامن" تُجيب

04:55 م الثلاثاء 23 يونيو 2020
هل ستُفتح حضانات الأطفال في ظل القرارات الجديدة لرئيس الوزراء؟.. "التضامن" تُجيب

وزارة التضامن الاجتماعي

كتب- محمد سامي:

قال محمد العقبي، المتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، إنه لن يتم فتح حضانات الأطفال خلال الفترة الحالية، في ظل الإجراءات الجديدة التي أعلنها رئيس الوزراء اليوم.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، عن مجموعة قرارات جديدة بشأن خطة التعايش مع فيروس كورونا، والإجراءات الاحترازية للحد من انتشاره بالتزامن مع عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي، على أن تطبق اعتبارًا من السبت المقبل 27 يونيو

وجاءت القرارات كالتالي:

1- إعادة فتح المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية وصالات الجيم، مع السماح بوجود 25% من طاقتها.

2- فتح دور العبادة لأداء الصلوات مع تعليق صلاة الجمعة وصلاة الأحد في الكنائس.

3- غلق المقاهي والمطاعم 10 مساءً.

4- منع تناول شرب الشيشة في المقاهي.

5- غلق المحلات التجارية الساعة 9 مساءً

6- استمرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة.

7- استمرار غلق دور المناسبات في المساجد والكنائس.

8- فتح السينما والمسارح بنسبة 25% من طاقتها.

9- استمرار عمل المواصلات العامة حتى منتصف الليل وإعادة سيرها من 4 صباحاً.

وزارة التضامن الاجتماعي حضانات الأطفال مصطفى مدبولي فيروس كورونا

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