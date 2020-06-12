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هيئة الدواء تُحذر من دواء للكبد بالأسواق: غير مطابق للمواصفات

02:31 م الجمعة 12 يونيو 2020
هيئة الدواء تُحذر من دواء للكبد بالأسواق: غير مطابق للمواصفات

أدوية _أرشيفية

كتب - أحمد جمعة:

طالبت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، التابعة لهيئة الدواء المصرية، بضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية، إحدى التشغيلات من عقار "سينكولين بلس كبسول"؛ لعدم مطابقتها للمواصفات من حيث أوزان الكبسولات.

ويستخدم العقار في علاج اختلال وظائف الصفراء ومتاعب الهضم، وكعلاج مساعد مع أدوية أمراض الكبد لتحسين وظائفه.

وقالت هيئة الدواء في منشور حمل رقم "7 لسنة 2020"، إن هذه التشغيلة من إنتاج الشركة العربية للأدوية والنباتات الطبية برقم تسجيل 1078/ 2018، للتشغيلة رقم 870419، والتي صدر بشأنها قرار الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، والذي نص على أن التشغيلة غير مطابقة من حيث أوزان الكبسولات.

وطالبت الهيئة بتسليم مندوب الشركة الأحراز بعد أخذ التعهد اللازم بعدم فض الأختام إلا في وجود أحد مفتشي الصيدلة، مع موافاتها بالكميات التي تم تحريزها على أن يتم الإعدام بمعرفة لجنة يكون أحد أعضائها من مفتشي الصيدلة.

وأشارت إلى أنه تم إرسال المنشور للشركة المنتجة مالكة المستحضر ولشركات التوزيع؛ لتجميد الأرصدة الموجودة لديهم، وارتجاع ما تم بيعه للصيدليات لمخازن الشركة بجميع المحافظات، وإبلاغ إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة بالأرصدة والمرتجعات.

ولفتت هيئة الدواء إلى أنه تم إبلاغ شركات التوزيع بأن إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة ستتخذ الإجراءات المتبعة نحو المخالف بعد المدة المحددة.

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