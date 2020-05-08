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إزالة حالة تعد بالبناء على قطعة أرض تابعة لوزارة الري بحلوان

12:17 ص الجمعة 08 مايو 2020
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كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، إزالة مبني علي قطعة أرض تابعة للوزارة، ضمن إجراءات تنفيذ الحملة القومية لإزالة التعديات على نهر النيل وكافة المجارى المائية التى اطلقتها وزارة الموارد المائية والرى فى ٢٠١٥.

واضافت الوزارة في بيان لها الخميس، أنه أثناء وقت الحظر تم التعدي علي قطعه أرض تابعة لوزارة الموارد المائية والري وتقع داخل كردون مدينه حلوان وفي منطقه متميزه بشارع عمر بن عبدالعزيز وشرع المتعدي باقامه منزل عليها وصب السملات وجاري تجهيز شده الأعمدة الخشبيه لصبها وعلى الفور تحركت الجهات التنفيذية بالاداره العامة لري حلوان بعمل محضر وقف أعمال وتم إخطار حي حلوان وتم الاتصال ليلا بمقاول التطهيرات لإرسال معدات.

يذكر انه تم عمل قرار إزالة إداري من الإدارة وتم التنسيق مع الجهات المعنية من محافظة القاهرة وقوات الأمن من قسم شرطه حلوان وتم تنفيذ الإزالة.

وزارة الري حلوان نهر النيل

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