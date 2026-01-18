وكيل مجلس النواب: أفخر بالانتماء إلى جامعة الأزهر

استقبل الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، الدكتور محمد زكي الوحش، الأستاذ في كلية الطب للبنات بالقاهرة وكيل مجلس النواب المصري؛ جاء ذلك بحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى عبد الغني، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات وشئون الوافدين، والأستاذ محمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة، والدكتورة راجية طه، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم الأزهري، والدكتورة إيمان الشال، عميدة كلية طب البنات، والدكتور عطية السيد، وكيل كلية التربية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد منصور مدير التعاون الدولي بجامعة الأزهر.

ورحب الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، بالدكتور محمد الوحش، وكيل مجلس النواب المصري، في رحاب جامعة الأزهر مهد الوسطية وقبلة الاعتدال.

واستعرض رئيس الجامعة ما تحقق في جامعة الأزهر من إنجازات تتحدث عن نفسها اليوم تلو الآخر، مشيرًا إلى ظهور الجامعة في جميع التصنيفات الدولية المرموقة في مراكز متقدمة وضمن أفضل جامعات العالم.

وأوضح أن عدد الكليات وصل إلى 107 كلية لافتًا إلى حرص الجامعة على تلبية احتياجات العصر؛ حيث قامت بافتتاح برامج علمية متميزة، وكليتين للذكاء الاصطناعي هذا العام، إضافة إلى افتتاح كليتين للطب البيطري، وأيضًا بالأمس القريب تم وضع حجر الأساس لفرع جامعة الأزهر في محافظة الفيوم الذي يضم كليات: البنات الأزهرية، والطب البيطري، والعلوم والتكنولوجيا.

وأوضح رئيس الجامعة أن العام الدراسي الجديد سوف يشهد افتتاح كليات جديدة في مقدمتها: كلية العلاج الطبيعي، إضافة إلى افتتاح معاهد فنية متميزة.

من جانبه عبر الدكتور محمد الوحش، وكيل مجلس النواب المصري، عن سعادته بزيارة جامعة الأزهر، مشيدًا بانتمائه إلى هذه القلعة العلمية الحصينة التي تجاوز عمرها الألف عام.

وقال وكيل مجلس النواب: الحقيقة أنا فخور بأنني ابن من أبناء جامعة الأزهر العظيمة، وزيارتي ليست تفضلًا وإنما هي واجب لإخوتي ولأساتذتي والمكان الذي أمضيت فيه حياتي العلمية والعملية.

ووجه وكيل مجلس النواب التحية والتقدير إلى جميع خريجي جامعة الأزهر الذين يملئون الدنيا كلها، فهم بلا فخر موجودون في كل مكان في العالم، وليس فقط في جمهورية مصر العربية.

وفي ختام الزيارة، قام رئيس الجامعة، بتكريم الدكتور محمد الوحش وكيل مجلس النواب ومنحه درع جامعة الأزهر الشريف.