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الصك بـ1800 جنيه.. "الأوقاف" تعلن إطلاق مشروع الأضاحي

07:41 م الأربعاء 06 مايو 2020
الصك بـ1800 جنيه.. "الأوقاف" تعلن إطلاق مشروع الأضاحي

وزارة الأوقاف

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، إطلاق مشروع صكوك الأضاحي للعام الحالي 1441هجريًا بمبلغ 1800 جنيه للصك، مع تحويل المبلغ بالكامل إلى لحوم أضاحي دون أي مصروفات إدارية أو إعلانية.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان، اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتي في إطار دورها في خدمة المجتمع، وبعد النجاح المبهر لمشروع صكوك الأضاحي في الأعوام السابقة، وتم توفير لحوم الأضاحي لنحو مليون ومائة وخمسين ألف أسرة في العام الماضي وحده.

وزارة الأوقاف مشروع صكوك الأضاحي

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