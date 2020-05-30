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​ رئيس جهاز 6 أكتوبر: إزالة 5 مخالفات تغيير نشاط لوحدات سكنية

11:42 م السبت 30 مايو 2020
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كتب- محمد عبدالناصر:

صرح المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية 6 أكتوبر، بأنه تم رصد وإزالة 5 مخالفات بوحدات سكنية بالمدينة، حيث استغل مالكو الوحدات إجازة عيد الفطر وتداعيات فيروس كورونا المستجد لتحويل هذه الوحدات من النشاط السكني إلى التجاري بغرض فتح محال تجارية.

وأوضح الشربيني، في بيان اليوم، أنه أثناء المرور الدوري لحملات إزالة المخالفات والتعديات، تم رصد وحدات مخالفة عقب قيام أصحابها بهدم الحوائط الخاصة بها وتركيب أبواب بغرض تغيير النشاط من سكنى إلى تجارى، بالمناطق التالية: وحدة 6 عمارة 106 بمنطقة أبو الوفا جنوب الأحياء، الوحدتين رقمي 3 و4 مجاورة 4 الحي 12 عمارة رقم 4/ز، الوحدة رقم 4 عمارة 1 مجاورة 4 حي 12، وحدة رقم 1 بالعمارة 30 مجاورة 1 حي 12، وعلى الفور تم إزالة المخالفات بمعرفة الإدارات المختصة بالجهاز، وذلك لمخالفة النشاط المخصص له الوحدات.

وأضاف رئيس الجهاز أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بالتصدي بكل حسم لمخالفات البناء، وتنفيذ الإزالة الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين الذين يستغلون الظروف الاستثنائية بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

شريف الشربيني جهاز تنمية 6 أكتوبر وحدات سكنية

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