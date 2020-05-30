تحرير 18 محضرًا لغير الملتزمين بارتداء الكمامات في الدقي (صور)
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(مصرواي):
نفذ اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس حي الدقي، اليوم السبت، حملة بالتنسيق مع شرطة المرافق، لتفعيل قرار الحكومة بارتداء الكمامة للمواطنين، حفاظًا على الصحة العامة.
وأسفرت الحملة عن تحرير 18 محضر لغير الملتزمين بالقرار، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
ونفذت الحملة في شوارع مصدق ومحي الدين أبو العز وسليمان جوهر.
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