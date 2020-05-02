نائب رئيس "مستقبل وطن": إعلان الطوارئ حتمي ولن يؤثر على تنمية سيناء

كتبت- ميرا إبراهيم:

قال الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن إعلان حالة الطوارئ، من قبل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي تحت قبة البرلمان، أمر ضروري وحتمي في ظل ما تمر به البلاد من جائحة وباء كورونا.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "ليس هذا فحسب بل إن العمليات الإرهابية التي تقوم بها الجماعات الإجرامية الإرهابية الخسيسة، وأخرها حادث انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المُدرعة جنوب مدينة بئر العبد والتي أدت لاستشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، تستدعي ذلك".

وأوضح منظور، أن الطوارئ تهدف للوقوف أمام أية مخاطر قد تحيط بالبلاد وتتعامل معها، في ظل أخطار ليست أمنية فقط بل اجتماعية أيضًا في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد، مُشيرًا إلى أن الشعب المصري بكافة طوائفه يقدمون كل الدعم للقوات المسلحة المصرية وجهاز الشرطة والقيادة السياسية في مواجهتهم ضد عناصر الإرهاب للحماية أمن الوطن وسلامة أراضيه.

كما أكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن الطوارئ لن تؤثر على خطط التنمية الشاملة التي تنفذها وتنتجها الدولة المصرية بهدف تعمير سيناء، مُشيرًا إلى أن الشعب المصري واعي ويساند الدولة المصرية بكافة مؤسساتها في القضاء على الإرهاب وتنمية مصر ونهضتها.