"الأعلى للإعلام" يكشف رسوم ترخيص مواقع التواصل الاجتماعي



(مصراوي):

كشف مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن لائحة تراخيص المجلس التي صدرت ستشمل فرض رسوم ترخيص على عمل مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والمواقع الأجنبية.

وأوضح المصدر، أن المادة 22 نصت على أن يُشترط في الوسيلة الإعلامية الحاصلة على ترخيص أجنبي أن تزاول نشاطها داخل جمهورية مصر العربية من داخل المناطق الإعلامية المعتمدة، واستثناء من ذلك يجوز للمجلس الأعلى السماح بمزاولة النشاط خارج المناطق الإعلامية المعتمدة، شرط أن يكون للوسيلة الإعلامية استوديو داخل الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي.

وأشار إلى أنه يُرفق بالطلب إيصال سداد بالرسوم الآتية:

1- الوسيلة الإعلامية العامة أو الإخبارية رسم فئة مليون جنيه مصري أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية.

2- الوسيلة الإعلامية المتخصصة رسم فئة 500 ألف جنيه مصري أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية.

3- الموقع الإلكتروني للوسيلة الإعلامية رسم فئة 100 ألف جنيه مصري أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية.

4- الموقع الإلكتروني الذي يقدم خدمات الترويج للأشخاص أو التواصل الاجتماعي رسم فئة 3 ملايين جنيهًا مصريًا أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية.

5- الموقع الإلكتروني الذي يقدم المحتوى المرئي أو المسموع أو النصي المتضمن خدمات المشاهدة حسب الطلب (Service on demand) نظير اشتراك نقدي أو عيني أو مقابل مشاهدة إعلانات رسم فئة 3 ملايين جنيه مصري، أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية.

6- الموقع الإلكتروني المتضمن الترويج للسلع والمنتجات والخدمات رسم فئة ثلاثة ملايين جنيهًا مصريًا أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية.

7- المواقع الإلكترونية الأخرى رسم فئة 100 ألف جنيه مصري أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية.

ويجوز للمجلس الأعلى منح ترخيص تقديم أكثر من خدمة شرط الالتزام بمتطلبات تقديمها وسداد فئة الرسم المقرر لها، وتكون مدة الترخيص 5 سنوات ويجوز تجديده وفقًا لذات الإجراءات والشروط، وللمجلس الأعلى طلب أي مستندات أو بيانات أخرى يراها لازمة لمنح الترخيص أو تجديده.

كما يجب في جميع الأحوال إعلان المجلس الأعلى بأي تغيير يطرأ على البيانات التي تضمنها طلب الترخيص، بكتاب مُسجل موصى عليه بعلم الوصول خلال 30 يومًا من تغيير هذه البيانات، ويبطل كل تصرف يتم بالمخالفة لذلك.

وكشف المجلس أن مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" و"انستجرام" و"يوتيوب" ومنصة "شاهد" وأيضًا موقع "أمازون" سينطبق عليها قيمة رسوم 3 ملايين جنيه وفقًا لنص اللائحة.