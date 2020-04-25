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وزير الإسكان يُصدر 13 قراراً إدارياً لإزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدن الجديدة

10:07 ص السبت 25 أبريل 2020
وزير الإسكان يُصدر 13 قراراً إدارياً لإزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدن الجديدة

الدكتور عاصم الجزار

كتب- محمد عبدالناصر:

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 13 قراراً إدارياً لإزالة مخالفات البناء والتعديات الواقعة بمدن (العلمين الجديدة، والعبور، وحماية أملاك الهيئة)، مؤكداً مواصلة وزارة الإسكان، ممثلة فى أجهزة المدن الجديدة، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة، تطبيقاً للقانون، وحفاظا على مظهرها الجمالى، ولمنع ظهور أى عشوائيات بها.

وقال الجزار، في بيان اليوم: تم إصدار 10 قرارات إدارية لإزالة التعديات ومخالفات البناء بالأراضي الواقعة تحت ولاية جهاز حماية أملاك الهيئة، والمتمثلة في إقامة بناءات مخالفة، وقرارين إداريين لإزالة مخالفات البناء بمدينة العلمين الجديدة، والمتمثلة في إقامة محال بأسقف خرسانية وأسوار، بدون سند وبدون ترخيص، وقرار لإزالة مخالفات البناء بمدينة العبور، والمتمثلة في تنفيذ سلم دوبلكس وتحويل بدروم إلى دور سكني بدون ترخيص.

ونصت القرارات التي أصدرها وزير الإسكان، على أن تتولى أجهزة مدن: حماية أملاك الهيئة، والعلمين الجديدة، والعبور، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.

عاصم الجزار مخالفات البناء المدن الجديدة

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