مزود بسائل تعقيم وكاشف حرارة.. تعرف على خصائص "ممر تعقيم" البرلمان (صور)

كتب- أحمد علي:

استعرض ممثل شركة حلوان للآلات والمعدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، آلية عمل ممرات التعقيم الذاتي (وحدات التعقيم) التي تسلمها مجلس النواب اليوم الأحد، لتركيبها على جميع أبواب البرلمان ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، قبل انعقاد الجلسات العامة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

من ناحيته، قال اللواء مهندس محمد الشوبري بشركة حلوان للآلات والمعدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، إن الوزارة أنتجت وحدات التعقيم الذاتي، وهي عبارة عن ممر يدخل إليه الفرد مزود بـ6 رشاشات مزودة بسائل تعقيم، 2 منهم علويين و2 على الجهة اليسرى و2 على اليمنى، بحيث يتم عملهم بمجرد الدخول إلى الممر ليخرج الشخص منها معقم بشكل كامل جاف.

وأضاف أن ممر التعقيم مزود في بدايته بسائل تعقيم للأيدي، ومبين لدرجة الحرارة عن بعد، دون اللمس، بحيث تعطي الشاشة الضوء الأخضر حال كانت درجة الحرارة طبيعية، والأحمر إذا كانت درجة الحرارة مرتفعة.

وشهدت أروقة مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، الأحد، تركيب بوابات تعقيم ذاتي على عدد من أبواب المجلس، في ضوء الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تقيمها الأمانة العامة برئاسة المستشار محمود فوزي، قبل انعقاد الجلسة العامة للبرلمان الثلاثاء المقبل، لمناقشة عدد من التشريعات المهمة.