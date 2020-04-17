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مستشار الرئيس: بدأنا اختبار دواء "أفيجان" على 50 مصابًا بفيروس كورونا

12:53 م الجمعة 17 أبريل 2020
مستشار الرئيس: بدأنا اختبار دواء "أفيجان" على 50 مصابًا بفيروس كورونا

عقار أفيجان

القاهرة - مصراوي:

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن مصر بدأت اختبار "أفيجان" على 50 مريضاً بفيروس كورونا المستجد في عدد من المراكز الطبية المخصصة للعزل.

وأضاف تاج الدين في ندوة نظمتها المنظمة العربية للتنمية الإدارية عن بعد (Online)، الجمعة: "هذا الدواء أتينا به ونقوم باختباره، وبدأنا اليوم اختباره على 50 مريضاً في عدد من المراكز الطبية، لمعرفة هل له تأثير أم لا".

ولفت إلى أنه لم يقل أحد إنه يعالج الفيروس، ولكن نجربه من أجل رصد التأثير الإكلينيكي على المرضى الذي يعانون من هذا الفيروس، متابعا: بروتوكول العلاج الذي ينفذ بمصر هو المطبق في كل دول العالم ويحقق نتائج.

وقال مستشار الرئيس "حتى اللحظة لا يوجد عقار ضد هذا الفيروس وكل المحاولات الحالية تعتمد على استخدام عقارات قديمة"، وأشار إلى أن العقار الذي جربته الصين (أفيجان) وهو أصله ياباني صنع عام 2014 ويتداول كدواء هناك ضد الإنفلونزا العادية.

وأضاف "أنه من المعروف أن فترة حضانة المرض تمتد حتى 14 يوما وقد تطول في بعض الحالات ولكن بالنسبة لهذا العقار فبعد التجارب الإكلينيكية تبين أن هذا العقار يقصر فترة الحضانة إلى 4 أيام، حسبما قال الصينيون"، وأوضح أن الأمر الثاني وفقا لتجارب الصين أن الحالات الشديدة أو الشديدة جدا التي دخلت الرعاية المركزة تحقق نتيجة أفضل باستخدام هذا العقار.

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