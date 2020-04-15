أكثر الكلمات إنتشاراً

خلية الأميرية الإرهابية أسعار البنزين فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

غلق جميع النوادي والمتنزهات بمدينة 6 أكتوبر بسبب كورونا

05:44 م الأربعاء 15 أبريل 2020
غلق جميع النوادي والمتنزهات بمدينة 6 أكتوبر بسبب كورونا

المهندس شريف الشربينى

كتب- محمد عبدالناصر:

قرر المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، استمرار غلق كافة النوادي والملاهي والمتنزهات وإغلاق كافة المسطحات الخضراء بالمدينة.

وقال رئيس الجهاز، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه تقرر أيضًا منع أي مظاهر للاحتفال خلال الفترة القادمة، وخصوصا خلال فترة أعياد الربيع "شم النسيم" لمنع كافة أشكال التزاحم والتكدس والاختلاط، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين ومنعاً لانتشار الفيروس.

وناشد رئيس الجهاز، سكان المدينة بالتزام المنازل خلال تلك الفترة لحماية أنفسهم وحفاظًا على سلامتهم.

شريف الشربيني مدينة 6 أكتوبر فيروس كورونا إحنا أقوي من كورونا

الخبر التالى:

وزير القوى العاملة يكشف مصير المتخلفين عن صرف منحة الـ500 جنيه

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 2350

    عدد المصابين

  • 514

    عدد المتعافين

  • 178

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1949210

    عدد المصابين

  • 467818

    عدد المتعافين

  • 123348

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان