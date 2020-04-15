غلق جميع النوادي والمتنزهات بمدينة 6 أكتوبر بسبب كورونا

كتب- محمد عبدالناصر:

قرر المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، استمرار غلق كافة النوادي والملاهي والمتنزهات وإغلاق كافة المسطحات الخضراء بالمدينة.

وقال رئيس الجهاز، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه تقرر أيضًا منع أي مظاهر للاحتفال خلال الفترة القادمة، وخصوصا خلال فترة أعياد الربيع "شم النسيم" لمنع كافة أشكال التزاحم والتكدس والاختلاط، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين ومنعاً لانتشار الفيروس.

وناشد رئيس الجهاز، سكان المدينة بالتزام المنازل خلال تلك الفترة لحماية أنفسهم وحفاظًا على سلامتهم.

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