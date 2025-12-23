إعلان

وزير الأوقاف يناقش "الإسلام والعالم" في صالون ماسبيرو الثقافي الليلة

كتب : أحمد العش

08:10 م 23/12/2025

الدكتور أسامة الأزهري

استعدت القناة الأولى بالتليفزيون المصري لاستضافة لقاء خاص مع الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في تمام العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات صالون ماسبيرو الثقافي.

شهد الصالون محاضرة ألقاها وزير الأوقاف بعنوان: «الإسلام والعالم.. حالة العلم في القرن الحادي والعشرين»، أعقبها حوار مفتوح ونقاش ثري مع المشاركين والحضور.

وانعقد صالون ماسبيرو الثقافي داخل استوديو أحمد زويل، بمشاركة نخبة متميزة من المثقفين والكتاب والإعلاميين، في إطار تعزيز الحوار الفكري والثقافي.

وسيتم إذاعة اللقاء على شاشة القناة الأولى، كما تنقله قناة «إكسترا نيوز» التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع التليفزيون المصري.

التليفزيون المصري أسامة الأزهري وزير الأوقاف صالون ماسبيرو الثقافي

