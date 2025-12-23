إعلان

حافز شهري جديد للعاملين المتميزين بالسكة الحديد

كتب : أحمد العش

08:30 م 23/12/2025

الهيئة القومية لسكك حديد مصر

كتب أحمد العش:
أعلن مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن الموافقة على إقرار حافز شهري للعاملين المتميزين في مختلف قطاعات الهيئة، خلال جلسات مجلس المديرين المنعقدة بتاريخ 14 ديسمبر 2025، وذلك تقديرًا لجهودهم ومساهماتهم المتميزة في تحسين أداء القطاعات المختلفة.

وأوضح منشور رسمي للهيئة أن الحافز يشمل مساعدي صرافي التذاكر ومساعدي الحركة والبلوك، والعاملين المنتدبين من الشركات التابعة للهيئة للعمل بالقطاعات المختلفة، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تحفيز العاملين على تقديم أفضل أداء وتعزيز روح التميز والالتزام في العمل.

وأكدت الهيئة أن هذا القرار يأتي في إطار استراتيجيتها المستمرة لدعم الكوادر البشرية المتميزة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للركاب، وتعزيز بيئة العمل بما يحقق أهداف التطوير المؤسسي.

